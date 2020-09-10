前總統府發言人丁允恭遭前女友爆料四度劈腿、三次逼迫墮胎，更利用上班時間在局長室發生性關係等情事，而他也請辭總統府發言人一職獲准。對此，前藍委蔡正元表示，一時之間，高雄市新聞局長室的辦公桌成為全台最知名的愛愛桌，高雄市長陳其邁要不要考慮拍賣這桌子，還可以還債。

對此，蔡正元今在臉書發文表示，突然之間，台灣到處都是「丁淫公」的新聞。美豬瘦肉精對台灣人健康的影響沒人關注。兩岸緊張情勢、美國疫情和暴動也沒人關注。怎麼大家對「丁淫公」辦公桌上的「網襪戰況」這麼的關注？

蔡正元再表示，前高雄市新聞局長王淺秋和鄭照新也用過這張辦公桌，現在突然變成全台灣最著名的辦公桌。陳其邁可以考慮拍賣這張辦公桌，取名「丁淫桌」，一定可獲得很高的拍賣價，補貼前高雄市長陳菊留下來的高雄債務。

蔡正元更譏諷，說不定總統府內同樣被「丁淫公」用過的辦公桌，也有同樣的履歷，也可以拍得高價，彌補一下財政窟窿。

(中時新聞網)