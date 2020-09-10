苗栗市公所發現人口負成長漸進趨緩，分析為福利政策讓民眾有感，今年將執行「苗栗市整體發展規畫」，期以留住青年，創造兼具福利、健康、智慧的宜居城市。

苗栗市公所觀察發現，2018年苗栗市人口減少1.17％、2019年減少0.42％，今年減少0.30％，減少比率趨緩。苗栗市公所主任祕書邱宏宬分析，自市長邱鎮軍上任後，力推福利政策，發放敬老禮金、1胎1萬元的婦女生育津貼外，今年更執行學生營養午餐每人每餐補助20元，受惠學生計有7160人，讓市民有感進而趨緩人口負成長。

邱鎮軍期許打造「福利、健康、智慧」的宜居苗栗市，為了提升苗栗市的建設發展，今年執行「苗栗市整體發展規畫」，號召民眾與學者、專家，提出建設發展意見。

邱宏宬說明，苗栗市整體發展計畫將委由顧問公司規畫，除了遵照中央、縣府的政策配合擬定整體發展外，並且深入社區傾聽鄰里的心聲與期待，再邀請專家、學者、地方仕紳座談，研擬苗栗市未來的發展計畫，並且加強且積極推動公所各項執行計畫與政策，預計1年完成規畫報告。

邱宏宬指出，未來在大坪頂開發產業園區，規畫電競產業、飯店等，加上納骨堂完工啟動遷墓，苗栗市南邊廊帶連接到銅鑼科學園區，將會增加許多就業機會，以治標治本策略，希望能盡速達成人口正成長目標。

(中時 )