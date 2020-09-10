音樂青春浪漫韓劇《你喜歡布拉姆斯嗎？》六人撲朔迷離的愛情，播出後收視率一直上升，甚至最高點來到6.8%。劇中蔡頌雅（朴恩斌 飾）的學習經歷卻被網友發現，居然跟編劇柳寶利相似，非科班出身的柳寶利，其實是首爾大學音樂學院畢業，專長是小提琴和經營學雙學位，後來到美國紐約大學學習藝術管理，曾經在索尼音樂的市場行銷部負責古典音樂，一直從事與音樂相關的工作，《你喜歡布拉姆斯嗎？》彷彿就是編劇的自傳故事。

曾經在韓綜《帶輪子的家》公開自己是「母胎單身」的金旻載，演起愛情戲來不只將朴恩斌撩到心動不已，也讓看劇的觀眾們戀愛細胞都甦醒。暖男撩妹的名場面，遇見頌雅後發揮的淋漓盡致，從一開始幫忙解圍指揮家的刁難；不動聲色交換咖啡量較多的給頌雅；為了安慰心情低落的頌雅，特意演奏頌雅最愛的月光協奏曲，在頌雅快瀕臨崩潰時轉換生日快樂變奏曲，最後擁抱頌雅並告訴她「我們當朋友吧！」曖昧就此展開。

《你喜歡布拉姆斯嗎》已於9月3日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定9月12日起，每週六日晚間九點，在MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時新聞網)