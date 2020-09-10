章姓男子為首的詐騙集團，朱姓女子為免遭逮後可能遭羈押，找來2名19歲孕婦擔任車手，3人為1組，自今年5月開始，陸續以解除分期設定的方式、詐騙總金額超過1500萬元，檢警7月11日執行搜索後，逮捕懷孕5月的李姓女子，釋放後她又與另外2人繼續詐騙，士林地檢署日前偵結，依詐欺取財、組織犯罪等罪起訴章男、朱女、李女共15人。

32歲楊姓天道盟份子，因運送毒品遭羈押後，改由31歲章男升任大位，接管「皮卡丘」、「賤兔」、「胡老妹」的詐騙集團，章提供提款卡、密碼給車手提款，並交付提款總額的1％到3％作為薪水紅利。

李等人每天在林森北路酒店進行「教育訓練」，一邊喝酒一邊獎賞小弟，宣稱一旦出事被捕，大哥會出律師費，將車手保釋出來，並分配1號領款、2號把風、3號收水同時再上繳給控盤的章姓首腦，今年5月起，以微信群組「超級新晚」、「操怜呆一家人」、「重新出發」、「菁英胡帥隊」聯絡。

19歲朱女找澎湖同鄉李女一起「淘金」，又找上22歲懷第2胎的藍女，她們熟知懷孕5月、生產後2月不會遭聲押，竟以3人為1組，在北市北投一帶的超商提款機、銀行提領現金，輪流擔任1號、2號、3號工作，若失風遭逮就與其他人搭配，甚至跑到桃園提領，躲避警方追查。

章等15人短短2個月，將詐騙得來的金錢匯入人頭帳戶，車手每次提領1萬到3萬不等，總金額超過1500萬，陸續遭逮後已遭法院裁定羈押，最後只剩下2名孕婦在外，她們淪落成提領裝有人頭帳戶的提款卡的包裹，每次可賺1000元的「走路工」。

檢察官認為章等15人同屬詐欺集團，負責提供設備、領款、收水、把風、派工等工作，縱使沒有全程參與，但應負起集團所有的犯罪行為，被捕後，只有章姓主嫌否認，聲稱是有積欠債務，但底下的小弟全部證稱首腦就是他，檢察官則依3人以上共同詐欺取財罪，並建請法院宣告令入勞動場所強制工作。

(中時 )