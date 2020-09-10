總統府前發言人丁允恭因被爆出桃色風波後，發布聲明請辭下台，然而他過去的相關新聞也再度被挖出，鬧得沸沸揚揚。其中，有網友挖出丁允恭之前在得獎短篇小說中描述，「那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍」，不少人更諷刺地說「原來是經驗談啊！」而消息曝光後，精神科醫師沈政男今(10日)則在臉書表示，「不是他寫的啦，而是我評論他的小說集，所用的敘述。」

沈政男還原當時寫下書評的狀況，他說，「丁允恭出事了。他愛在哪裡打X，不關我的事，但『那副偷吃嘴臉，猥瑣到令人不忍』那一整段很多人引用的文字，不是他寫的啦，而是我評論他的小說集，所用的敘述。轉眼已過了將近七年。那時綠營智庫辦了一個網路媒體，找我寫了好幾篇文章，有一次我在臉書上提到了丁允恭，剛好他也是該媒體的專欄作者，又剛好在那時出了短篇小說集，於是主編找我寫了篇書評。我幾乎好久不買書了，但為了寫這篇書評，還特地買來翻了一下。」

寫完書評後，沈政男說，沒多久，丁允恭就去高雄市當新聞局長了，又過了沒多久，他或許就在辦公室裡打X了，在辦公室裡打X，是A片的情節，想不到竟然在高雄市政府上演，講錯了，A片頂多是同事之間或客戶之間，不會把外人找進辦公室，更何況是官署，可見完全肆無忌憚了，而且根本鄙夷這個地方與工作，才會如此褻瀆，事情爆發以後，大家都把注意力放在高雄市政府，但，他會不會把同樣的情節，也搬到總統府上演啊？

沈政男提到，「褻瀆，也是會成癮，而成癮，就會越玩越大，丁允恭寫了好幾篇革命青年墮落的故事，所謂鮪魚肚思基，也就是托洛斯基長出了鮪魚肚以後，離開了革命戰場，進到了OA辦公室。然後，就將一具具青春肉體，壓在辦公桌上了。其實是我把他那篇得獎的短篇小說《擺》，跟他那篇不太有人知道的《鮪魚肚斯基》串聯起來，預想了一個革命青年的中年墮落。其實，這也沒什麼啦，政治圈見不得人的事一大堆，丁允恭只不過是得意忘形，玩到連收拾遮掩都嫌麻煩罷了。」

最後，沈政男也說，自己曾得過時報文學獎新詩首獎，「還好我沒有成為文膽，其實我也沒有那種色膽。」

(中時新聞網)