中火空汙曾引發中央地方大戰，行政院長蘇貞昌上午在行政院會表示，政府已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空汙改善工程，年初完成後，防制空汙效果大增，去年空汙排放量已較2016年減少一半，預估5年後可更進一步減量近8成；他也已在去年5月再核定5至10號機的空汙改善計畫，要繼續投入近150億元，可以看出對改善中火空汙的真心誠意跟用心、用力。

蘇揆上午聽取環保署「空氣污染防制成效與展望」報告，蘇揆表示，近年來在環保署與各部會、地方政府積極推動下，空汙防制成效顯著，整體而言，全國PM2.5紅色警示次數由2015年997次，去年已大幅下降到146次，改善率高達85％，遠超過原訂定目標。

蘇揆說，過去在秋冬季節，較容易受空汙影響的南部地區，空氣品質也有明顯改善，如高屏地區紅色警示次數，改善率達100％，由2018年的120次，去年已降為0次；雲嘉南地區改善率也達9成，由99次降為9次，而7月中曾在院會報告過的「濁水溪揚塵改善」案，揚塵事件也較兩年前減半。

在國營事業設施方面，蘇揆說，已投資90幾億元的台中電廠1至4號機空汙改善工程，今年初完成後，防制空汙效果大增，去年空汙排放量已較2016年減少一半，預估5年後可更進一步減量近8成；他也已在去年5月再核定5至10號機的空污改善計畫，要繼續投入近150億元，這可以看出政府對改善中火空汙的真心誠意跟用心、用力。

其次，在港區汙染方面，高雄小港站二氧化硫的排放，去年比起2017年也減少一半。

蘇揆也說，其他包括二行程機車的汰舊換新，在經濟部、交通部及相關部會通力合作下，減少達91萬輛、近6成；工業及商業鍋爐改善，原訂目標2800多座，實際達成3700多座。空汙要改善都是要像這樣，從每個環節，一點一滴集合中央地方以及眾人力量，一步一步努力做到的。

他表示，今年5月已核定下一期(2020年至2023年)「空氣汙染防制方案」，預計4年投入511億元，持續擴大空污減量成效，從源頭及管末同步著手改善空汙。

(中時 )