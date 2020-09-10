丁允恭遭控曾劈腿4女，與出面爆料的電視台Y女記者第一次見面，就直接拉對方到隱匿處舌吻，而Y女明知丁允恭四處拈花惹草，仍多次遭哄騙繼續交往。對此網友好奇，究竟丁允恭的女人緣為何那麼好，PTT鄉民也一一提出見解。

Y女向週刊爆料丁允恭昔日渣男行徑，不僅多次在局長室發生性行為，且丁愛愛不戴套，還曾要求她進行避孕手術，交往期間懷孕更逼迫墮胎。Y女淚控人生遭毀，回想當時「就像妓女一樣」，很丟臉，就連熱愛的新聞工作也無法繼續。

網友好奇在PTT提問「丁允恭女人緣為何這麼強？」表示有點羨慕，「女人垂手可得，是丁想不想要的問題，叫妳在辦公室炒飯就炒飯，叫妳墮胎就墮胎」。

鄉民們分析，女人天生就會想要依附強者，權力者自然有股致命吸引力，「權力是最好的春藥」，且丁允恭是新聞局長跟總統府發言人，想要得到第一手新聞，走潛規則最快，也有人指出丁允恭文筆不錯，或許某個地方有長處。

(中時新聞網)