再增1例境外移入，中央疫情指揮中心召開臨時記者會。(中時新聞網)

案496班機座位圖(含案492座位對照)。(指揮中心)

中央流行疫情指揮中心今天公布國內新增一名新冠肺炎境外移入個案，為一名本國籍60多歲男性，今(2020)年2月至印尼工作，9月4日獨自返國，與案492搭乘同班機(非案492座位前後二排旅客)。

指揮中心表示，個案9月4日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，9月7日晚間出現發燒及流鼻水情形，8日通報衛生單位協助安排就醫，經採檢送驗於今日確診，目前住院隔離治療中。

指揮中心指出，由於個案可傳染期間已在進行居家檢疫，因此2名同班機前後二排旅客維持為居家檢疫對象；而18名同班機機組員先前已列為案492之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

而案492是30多歲台灣女性，今年6月至印尼工作，8月15日至22日間陸續出現打噴嚏、流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在當地就醫，9月4日自印尼返國入境時主動告知有症狀，由機場安排採檢後送至集中檢疫所，於9月5日確診。

指揮中心統計，國內截至目前累計89,085例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含88,005例排除)，其中496例確診，分別為404例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、14人住院隔離中。

(中時新聞網)