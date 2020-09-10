警方逮捕這名怪男，全案依社會秩序維護法裁處。（鳳山分局提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市鳳山區又發生隨機攻擊事件，1名劉姓母親在網路指控，日前騎車載就讀國小的女兒上學，突然1名男騎士作勢打人，所幸被她躲過，未料怪男接著踹前方1名男騎士。該母親驚慌說「讓她想到小燈泡事件」，就怕發生不測。警方獲報循線逮捕黃姓男子，犯案動機竟然是嫌前方機車騎太慢，訊後依社會秩序維護法裁處。

劉姓母親指出，8日早上7點多騎在鳳山區光遠路、近黃埔公園，遇到隨機傷人事件，可怕年輕人騎車到她身旁離得很近，準備伸手抓，自己當下反應把車轉向離開，「他沒有動到我們母女」，不過，往前不到100公尺，把前方老人踹了一腳騎走，所幸老人家沒有跌倒，很怕他沿路又傷其他人。

「這個驚嚇讓我想到多年前的小燈泡事件，我想他的媽媽也沒法想像這種事怎麼發生在自己身上」她直呼，今天至少還能護著孩子，但不敢再往下想，想到會腿軟，呼籲家長要小心，隨時提高警覺。

鳳山分局獲悉組成專案小組，沿途調閱監視器及訪查路人，9日晚間在大寮一處空地逮捕這名涉案的26歲黃姓男子，他辯稱當時趕著上班心浮氣躁，該路段車流量很大，嫌前方機車騎太慢，才一時情緒失控才做出這個舉動。

警方表示，黃男到案時情緒激動，事後已由家屬陪同就醫，警方呼籲上下班期間車流量較大，應保持耐心遵守交通規勿因一時情緒失控而觸法。全案依違反社會秩序維護法第87條加暴行於人者裁處，可處拘留3日以上或1萬8000元罰鍰。

(中時 )