日系迴轉壽司業者亞洲藏壽司（2754）預計17日轉上櫃掛牌，股價自昨（9）日起開飆、飆漲31.82％至145元，今（10）日開高後再飆漲逾3成，午盤後一度極速飆漲149.73％至325.5元，隨後漲幅雖再度大幅收斂，截至1點15分仍維持逾85％驚人漲幅。

亞洲藏壽司目前實收資本額3.78億元，此次辦理上櫃前公開承銷新股7107張，其中5117張採競價拍賣，採美國標方式、底標為每股45.08元。新股競拍3日完成開標，得標價介於71.39～100元間，得標均價為77.85元。

亞洲藏壽司尚有1579張新股辦理公開申購，每股公開申購價格55元，於9月7～9日接受公開申購，預計明（11）日公開抽籤，預計9月17日轉上櫃掛牌交易，屆時實收資本額將增加至約4.49億元。

亞洲藏壽司受新冠肺炎疫情衝擊、展店初期費用高影響，2020年上半年營運轉虧，每股虧損0.4元。不過，隨著來客數回溫、展店效益顯現，7月自結合併營收創2.23億元新高，月增18.45％、年增14.56％，累計前7月合併營收12.34億元、年增9.53％，續創同期新高。

亞洲藏壽司財務長田村和也表示，因店鋪投資成本較高，營收規模將顯著影響獲利表現，公司在展店初期便認列大部分費用，壓抑短期獲利表現。不過，為確保未來獲利成長空間，將維持積極展店方針，目標每年新展5～10家步調，並持續致力提升獲利表現。

亞洲藏壽司董事長西川健太郎表示，未來將持續擴大在台服務範圍、加速拓展品牌能見度，預期今年可展店達30家，目標3年內將全台門市拓增至50家以上，並進軍海外插旗中國、東南亞等海外市場，達成長期在亞洲地區達200家店目標。

(時報資訊)