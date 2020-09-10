無畏疫情影響，商用不動產開發有感，信義全球資產公司觀察今年上半年核發建照面積發現，商用不動產開發面積有明顯的成長，六都中以雙北成長幅度較高，新北市為去年同期的2.5倍，其中工業類最為亮眼，上半年核發面積26.6萬坪，與去年同期成長3.5倍；而台北的商業與辦公面積同時成長，值得關注的是，台中商業類上半年核發面積已遠遠超越2019年全年度核發面積。

信義全球資產公司總經理柯宏安表示，外商來台及產業龐大的需求，造成北市頂級辦公一位難求，開發商及壽險業紛紛投入搶地行列，以內湖、北投、南港土地交易規模最有感，為重要發展區域，使得台北市上半年辦公類核發面積與去年同期相比成長一倍之多。而新北市受到捷運環狀線開通，貫穿各大重劃區及工業區，吸引建商搶近工業土地，造成今年上半年新北工業類建照核發面積創下有紀錄以來的新高，這也顯現出廠辦化趨勢越來越明顯。

像是在今年拿到建照的中華工程在土城打造AI智慧產業園區，將興建4棟地上17層、地下5層立體化廠房，預計2023年完工；另外，華固建設去年以20.55億元買下新莊區建國段4000多坪的工業土地也在今年拿到建照，未來將興建地上12層、地下2層的廠辦大樓。台中近期被建商炒熱加上企業陸續至台中設立據點，進而帶動百貨、飯店業者看好台中消費市場，台中建照核發商業類面積與去年同期成長近5倍，未來將有「洲際娛樂商城」、「三井lalaport」、「三井台中港二期」等商場開幕，為台中增添話題性。

總經理柯宏安表示，今年土地及商用不動產市場交易持續增溫，建商除了投資土地外，在工業地產也可以看到建商的身影，像是長虹建設以61.39億元買下土城區大安段土地，未來將興建辦公大樓，成為今年建商投資工業地產金額最大的一筆。而壽險業也成為2020年主力買方，主要交易以台北為主，除了以往投資土地及地上權外，王朝酒店的交易也成為壽險業投資旅館單筆金額新高。在全球疫情尚未取得有效控制，資金回流需求將持續醞釀，大型企業投資意願可望再度提高。

(時報資訊)