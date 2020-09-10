勇士與馬林魚之戰成為紀錄之夜，勇士杜瓦(Adam Duvall)包含滿貫炮在內，單場三響炮，全隊敲出23支安打海灌29分，以29比9大勝馬林魚，創下新的隊史紀錄，而馬林魚最大苦主是後援投手山本喬丹，中繼2.2局耗掉94球，狂失13分，寫下難堪紀錄。

此戰勇士打者打瘋了，全隊合計敲出7發全壘打，尤其杜瓦單場3轟，只差一發陽春炮就完成「完全全壘打」，尤其他在7局下半又給馬林魚重傷害，滿壘情況敲出一發左外野滿貫炮，勇士將比分擴大到29比9領先，也為他收下本場第9分打點，也是勇士隊史自1966年克隆尼格(Tony Cloninger)後，再有選手單場9打點以上。

此外，杜瓦在本月2日也繳出單場三響炮的成績，10天內2度三響炮，是國聯史上第2位，前一人是1938年的麥茲(Johnny Mize)。

賽前勇士隊史紀錄是單場攻下23分，此戰他們早在6局就達成，此外前5局就拿下22分，是繼1978年6月26日金鶯對藍鳥前5局得24分後的最多分。而勇士單場攻下29分，已經是1897年國聯成立以來單隊單場最高分。

最大苦主就屬馬林魚後援投手山本喬丹，他在先發投手羅培茲（Pablo Lopez）1.2局狂失7分後接手，沒想到也無法止住馬林魚攻勢，用了94球才撐完2.2局，被敲11安中含有4發全壘打，失掉13分有12分自責分，是史上第3個投不滿3局的投球中就狂失13分的後援投手。

(中時 )