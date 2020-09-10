新北市板橋區知名連鎖健身房，一名蔡姓業務員日前在新埔捷運站外，對一名女姓上班族不斷推銷，她多次表明不方便拒絕，豈知對方竟反嗆她「你是不是受過什麼創傷？被騷擾還是？」，讓她備感不舒服，遭投訴後仍堅持不願道歉。

讀者向《中時新聞網》表示，８日晚間８時許，她在新埔捷運站外欲等候男友一同回家，此時健身房的蔡姓業務員便上前進行推銷，她多次拒絕，對方仍是執意要推薦她相關課程，她深受其擾，並警告若再持續糾纏會報警處理，對方竟「見笑轉生氣」嗆「你是不是受過什麼創傷？被騷擾還是？」態度極其惡劣。

事發當下她致電至該分店，接電話的副理表明會釐清狀況並給予交代，但事後卻杳無音訊。翌日，她再度撥電話詢問後續狀況，店經理則回覆，不了解當時狀況，更直指她當下並無明確拒絕，因此該名業務員並不需要道歉，但他願意加強自家員工訓練。

事後，店經理也向這名女子道歉了，而蔡姓業務員也親自來電，但在電話的那頭卻是不斷地嗆聲「我為什麼要道歉？你才要跟我道歉，你叫我走開」！讓她不禁大嘆，業務員的素質就如此而已嗎？

(中時新聞網)