林美秀與阿松（紀竣崴）主持的公視台語台《全家有智慧》入圍第55屆金鐘獎「益智及實境節目獎」、「節目創新獎」兩項大獎，阿松與10歲兒（紀昀希）以《出發騎幻島》入圍兒童少年節目主持人獎。今（10日）開放媒體探班，林美秀對節目擒獎相當自信，承諾若得獎請吃3天流水席。問及阿松若得獎會如何跟兒子分配獎金？阿松說，「歸紀家，本人還是戶長啦」！

阿松說兒子天生是好奇寶寶，是打破砂鍋問到底的個性，與兒子錄影互動，阿松說，「每天罵他與不罵他之間徘徊」。阿松兒對金鐘沒概念，透露當天兒子不用補課就帶他走紅毯，「帶他去看看大明星」。

53歲林美秀與小14歲攝影師結婚，2人近年為求子到處求醫，林美秀之前因過補而子宮流血，她今帶著隨緣態度表示，「說不定哪天想到就再努力一下，相信醫生的話，若還有月經 就還有懷孕可能」，她也擔心有小孩後體力能否負荷得了，「如果55歲過後體力不怎麼辦，總不能叫他起來扶我吧？一切隨緣，若老天爺覺得不想讓我背這債，就別背」。

(中時 )