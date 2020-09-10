LINE Pay行動支付生活圈不斷擴大，消費場景變得更多元豐富，再加上台北富邦銀行貼心返利卡友，大幅增加J卡的市占率。根據統計，J卡上市至今年8月，不到1年半的時間申請卡數突破100萬張，其中J POINTS卡在支付應用更普及下，7-8月的發卡量明顯成長，比去年同期成長4.5倍；簽帳金額也快速增加，尤其適逢暑假國旅大爆發，J POINTS卡7月、8月的旅遊簽帳金額，皆以200％的增幅快速成長，成效亮眼！

為感謝卡友支持，北富銀再獻上一波J POINTS卡好康，12月31日前J POINTS卡友只要有北富銀數位帳戶，連結LINE Pay Money於LINE平台「生活繳費」功能繳信用卡帳單，且繳費當月透過數位帳戶成功儲值一筆，可享繳費金額2％回饋，再加計J POINTS卡原有的國內一般消費3％回饋無上限，等同回饋立即升等為5％，成為今年下半年最名副其實的神卡！

北富銀觀察，J POINTS卡友多為慣用行動支付的消費者，是對數位金融服務接受度相對較高的客群，希望透過此活動鼓勵更多卡友開立數位帳戶、使用LINE Pay Money服務，享受數位金融的便利、即時與安全。尤其今年新冠肺炎疫情意外推進數位金融服務的普及性，即便6月開始國內疫情放緩、解封，北富銀數位帳戶的新戶數每月仍穩健成長，依統計，今年6月至8月新開立的數位帳戶，比去年同期成長超過5倍，成效超乎預期。

富邦J POINTS卡下半年大舉升級卡友權益，將國內一般消費的回饋趴數一口氣提升3倍，廣受市場好評，網紅信用卡達人也以自身經驗大力讚許J POINTS卡，將此卡封為值得推薦的神卡。從市場反應來看，根據北富銀信用卡大數據分析，J POINTS卡7月不僅發卡量速增，簽帳金額也翻倍成長，每張有效卡的7月平均簽帳金額為6月的2.5倍，8月持續增長，其中J POINTS卡友最愛消費的熱點以百貨及超市賣場居冠，其次為添購3C家電、訂旅宿餐飲；此外，J POINTS卡綁定LINE Pay小額支付的消費也大幅增加，簽帳金額7月大躍進，月增648％，刷新紀錄，8月成長力道仍強勁，月增68％，而交易筆數7月、8月皆2倍上跳。此顯示J POINTS卡已逐步攻佔卡友生活，是卡友日常消費的最佳夥伴！

此外，北富銀亦與LINE Pay積極密切合作，拓展行動支付的生活應用範疇，不論食衣住行育樂J POINTS卡一卡罩得住，例如近期與麥當勞合作的優惠活動就相當火紅，卡友只要9月22日前至麥當勞門市以LINE Pay綁定J POINTS卡消費滿NT99元（含）以上，最高享10％回饋；9月30日前於台灣中油直營加油站以LINE Pay綁定J POINTS卡消費，最高享6％回饋。北富銀指出，未來J POINTS卡還會有更多元、跨領域的異業聯盟，打造超值獨家回饋，讓卡友備受寵愛，驚喜連連。

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