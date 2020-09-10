晶圓代工龍頭台積電（2330）10日公告8月合併營收1,228.78億元，創下單月營收歷史新高，主要受惠於7奈米及5奈米產能利用率維持滿載並出貨暢旺。法人預期台積電9月營收可望維持成長動能，第三季營收將順利創下新高紀錄。

台積電公告8月合併營收1,228.78億元，與7月營收1,059.63億元相較成長率達16.0％，與去年8月1,061.18億元相較年成長率達15.8％，並創下單月營收歷史新高。台積電累計前8個月合併營收8,501.37億元，與去年同期相較成長30.7％。

台積電受惠於5G智慧型手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）等相關晶片強勁需求，台積電5奈米及7奈米製程產能利用率維持滿載。台積電預期第三季新台幣營收將介於3,304.0～3,392.5億元之間，與上季相較成長6.3～9.2％，法人預估季度營收展望目標可順利達陣。

(工商 )