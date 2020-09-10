長期旅星的46歲孫姓台女(見圖)逛商場不戴口罩，還對商場保全打打噴嚏，今被新加坡法院宣判，她須監禁11周。(圖擷自海峽時報)

台女不戴口罩逛商場，被新加坡判刑吃牢飯！今年4月因新冠肺炎疫情嚴峻，新加坡政府下令民眾進入百貨商場須配戴口罩，但長期旅星的46歲孫姓台女不從，還對商場保全打打噴嚏，今(10)日被新加坡法院宣判，她須監禁11周。

《新明早報》報導，今年4月12日下午，孫姓台女沒配戴口罩，並帶著10歲兒子逛烏節路上的（ION Orchard）商場，孫女在填寫完資料後，卻被一名女保安發現她沒戴口罩，但她只拿絲巾替代口罩，被擋下的孫女便故意朝女保安打噴嚏，並以英語怒嗆對方「閉嘴」，更拿出護照說「I am China！I am Taiwan！」後來孫女辯解說，因為「我聞到臭味，感到不舒服，所以才打噴嚏」，但說詞不被接受。

《海峽時報》消息指出，來自台灣的孫女被新加坡檢方指控2罪名，今年6月在地方法院認罪，法官要求她接受強制治療評估，但未發現她患有任何精神疾病。她今天被宣判處以11周監禁。

對於台女的出格行徑，網友一面倒給惡評，「台女蒸蚌」、「忘了不在犯罪天堂厚？」、「是不是忘了那裡不是台灣可以當刁民啊？」、「都定居了 還不知道新加坡罰很嚴」、「台灣人水準就是高，棒透了！」、「在國內當奧客習慣了，以為可以在國外比照辦理」、「有夠爽」、「怎麼不多關一點」。

(中時新聞網)