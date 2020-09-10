北市家長送小孩上學 遭人伏擊敲頭 15:152020/09/10 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市1名家長10日上午8時45分載送小孩前往幼兒園時，在民和街一帶，遭另1男子空手伏擊，造成這名家長頭部受傷，經送醫治療後已無大礙，該名家長隨後向警方報案，全案正由萬華分局調查中。 警方表示已調閱周遭監視器，追查行凶的可疑男子，據了解兩人疑似有仇怨，現已根據被害人提供的線索緝凶中。 (中時 ) #幼兒園 #伏擊敲頭 #萬華分局 #民和街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 銅鑼灣書店潑漆案 3嫌妨害自由起訴 10:442020/09/10 社會 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 08:372020/09/10 社會 台東9偏鄉學校 獲補助交通車 04:102020/09/09 地方新聞 怪男隨機亂踹行進中機車 母嚇壞：想到小燈泡事件 13:442020/09/10 社會 左營汽車撞民宅 該處曾經是連千毅租賃據點 12:482020/09/10 社會 地獄幼兒園 拖行吃吐嚇剪舌 04:102020/09/10 地方新聞 威力彩連槓加持 賭博網吸金11億 04:102020/09/10 社會新聞 貴族幼兒園驚傳冷血師虐童 孩崩潰求母「不要再寫聯絡簿害我」 16:372020/09/09 社會 車禍後「喬」好久後駛離 對方回馬槍報案還是挨罰 09:022020/09/10 社會 男被騙150萬 警通知領錢還被嗆：一隻牛要剝兩層皮？ 15:112020/09/09 社會 社會熱門新聞 美魔女不滿帶貓遭拒 脫光三點全露大鬧健身房下場慘 - 社會 隔壁老王榮獲「最佳硬度獎」衝刺力一級棒 人妻：骨盆被他抓著很緊 - 社會 枋山死亡車禍最新監視畫面曝 白色小客快速衝在拖返車前 - 社會 人妻勾上司車內激情 嬌嗔「早上吸過」老公綠爆 - 社會 人夫看房搞上女房仲激情數回合 妻PO文大嗆：買房要先滿足妳嗎 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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