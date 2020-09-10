北市1名家長10日上午8時45分載送小孩前往幼兒園時，在民和街一帶，遭另1男子空手伏擊，造成這名家長頭部受傷，經送醫治療後已無大礙，該名家長隨後向警方報案，全案正由萬華分局調查中。

警方表示已調閱周遭監視器，追查行凶的可疑男子，據了解兩人疑似有仇怨，現已根據被害人提供的線索緝凶中。

(中時 )