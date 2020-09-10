茂生農經（1240）公布8月合併營收1.85億元，年增24.46％，累計前8月合併營收14.52億元，年增26.12％。茂生農經表示，主要是今年在新冠肺炎疫情影響下，民眾明顯減少外出，使得「宅經濟」居家料理機會增加，對於該公司養殖事業（包含家禽、家畜），以及子公司蛋品新事業體均有助益。

茂生農經指出，去年9月成立子公司「茂生食品（股）公司」，切入蛋品市場，目前除了雞蛋品箱盒散蛋銷售，也以自有品牌洗選蛋在各大連鎖賣場上架，並陸續研發有機能性的蛋品（內含DHA、葉黃素、硒及中藥在雞蛋中），新建的洗選蛋廠預計9月廠房完工、10月陸續裝機、11月試車，投產後可望再挹注營收動能。

茂生農經並指出，該公司這幾年布局與養殖戶合作有色雞飼養，除了能增加飼料本業產量外，還可達到一條龍經營，降低成本，業務團隊也積極爭取新客戶；加上近期台幣升值，大宗原物料成本仍平穩，預計未來營運可望繼續維持成長。

(工商 )