受惠美股回神，內外資焦點再度聚焦台積電，使該股開高走高，大漲8元，收在最高點435元，加上重量級集團股作帳行情升溫，使盤勢開高之後欲小不易。

包括富邦金、國泰金、統一、廣達、鴻海、台玻、聯發科與台達電等集團股多紅光滿面，激勵集中交易市場加權股價指數周四收漲83.17點，收復5日線與10日線，報12691.75點，漲幅0.66%，成交1982億元。

即便表現相對弱勢權值股，如台塑、台化、中鋼、南亞科、長榮航、日月光投控、聯電、華航、友達、台泥、遠東新與和碩等，低檔買盤仍大有人在，在資金行情交叉掩護下，預期集團股持穩輪動架構，仍老神在在行進，對台股波段趨堅具正向。

櫃買市場方面，受制台積電等大型集團作帳升溫，使市場資金反而從小型股悄撤退，不過，主力股力求表現仍是特色。

短線生技、紡纖、化學、鋼鐵、電子、營建與航運等類股拉回，僅電機、觀光兩族群站在多方，使指數開高震盪殺低，只是追殺力道未如想像中嚴重，盤勢僅小挫0。24%，報165。11點，仍力守季線與月線之上，成交495。31億元。

業內人士指出，大盤價漲量縮，仍呈中期整理格局，且盤勢指標端視台積電表現馬首是瞻，難免跛腳，係美中不足之事。

目前看起來，市場居高思危心態濃厚，上檔在12800點至萬三之間重重大套牢區，似暫不易強渡關山，但低檔在國家隊護盤下，也並未看淡，預期在美年底總統大選變數，及中美關係未改善之前，短期盤勢未脫高檔箱型游走格局。

(工商 )