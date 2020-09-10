TikTok母公司字節跳動10日傳出正在與美國政府討論可能的方案，根據美媒報導，TikTok正在避免這款廣受歡迎的短影音應用出售其全部美國業務。

據此前眾多媒體報導，字節跳動一直在探索各種可能性，包括將TikTok美國業務出售給微軟、沃爾瑪或甲骨文公司。但自從大陸政府採取措施，抬高TikTok出售業務給微軟等美國科技巨頭的難度後，圍繞TikTok不出售的討論變得引人注目。

根據知情人士表示，目前形勢不穩定，有很多可能性，出售也還沒被完全排除。另一位知情人士則指出，即使沒有全面出售，TikTok也可能還需要進行某種重組。

稍早美國總統川普發佈行政令，要求字節跳動必須出售TikTok美國業務，否則將封殺TikTok。隨著地緣政治衝突加劇，特朗普規定的TikTok出售期限逼近，相關討論越發激烈。

熟悉談判的人士表示，參與談判的美國政府官員主要關注的是TikTok的數據安全，以及不讓大陸政府接觸到這些資料。

(旺報 )