買不起BMW，來抽這支股票！國內「唯一」販售豪華車的汎德永業公司，預計10月中掛牌上市，這是逾10年來再度有車商上市，備受外界關注。汎德永業將以每股180元上市前抽籤，對照今日興櫃成交價300元，若是能夠抽到籤，等於現賺12萬元，就算買不了車，也能靠別人賺錢，幫自己累積購車基金。

汎德永業今日召開上市前業績發表會，預計將於10月掛牌上市。汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年再繳出每股稅後盈餘（EPS）6.04元的近三年同期新高表現，在8月合併營收年增幅達52.14％，創下歷年同期新高紀錄，9月起更無缺車疑慮，且第四季旗下三大品牌計有8款新車發表，備受矚目的Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan亦將開賣下，下半年成長動能無虞。

汎德永業的主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI更分別囊括國內85％與80％的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，加上完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客，高毛利的維修保養業務已達整體營收比重逾1成，呈現逐年穩定成長；公司長期以來並以高息率為股東創造穩定投資價值，以及落實盈餘分配股東政策。

受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，以及維修保養業務穩定成長下，汎德永業上半年稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）6.04元，與去年同期相較均成長48.77％，為近三年最佳表現；公司今日同步公告8月合併營收，由於新車大量到港，推升8月合併營收為33.4億元，較上月成長12.79％，與去年同期相較更成長52.14％，累計今年1-8月合併營收246億元，年增率亦達15.61％。

汎德永業表示，從國內新車市場的銷售表現來看，進口車占比持續提升，8月份進口車占整體國內車市已達49.1％，公司長期經營豪華進口車市場，旗下銷售三大品牌的多款車種涵蓋廣泛客層，必然為趨勢下的主要受惠者；此外，國內車市另一個趨勢為運動休旅車（SUV）市場持續增長，去年國內休旅車銷售數量已達整體新車銷售市場49.29％，成為主流車款，而依公司目前收單情況， BMW熱門X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6），與Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等均供不應求來看，公司未來業績銷售動能無虞。

展望下半年，在歐洲車廠已全面復工下，9月起缺車疑慮可望完全消除，且汎德永業旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche於年底前將陸續推出新車改款上市，第四季銷售成長動能強勁，包括BMW主力5系列房車，6 系列Gran Turism與全新4系列Coupe等；MINI主力車款 Countryman；Porsche全新世代 911 Turbo S、首款純電跑車Taycan也即將在國內上市、年底前可望交車，目前預收單情況均十分暢旺，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮，預期對公司搶攻國內豪華車市場占有率產生全面性的助益。

(中時 )