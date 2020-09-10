日本立憲民主黨與國民民主黨等在野黨合併成新黨，新黨黨魁選舉10日下午1點起舉行，立憲民主黨黨魁枝野幸男高票當選，黨名為枝野提案的，仍為「立憲民主黨」。目前已有149名國會議員加入新黨，他們希望能形成足以抵抗自民黨獨大的執政黨勢力。

新黨10日由149名議員投票決定黨魁和黨名，候選人立憲民主黨的黨魁枝野獲得107票，國民民主黨政務調查會長泉健太獲得42票。黨名「立憲民主黨」獲得94票，「民主黨」獲得54票。

(中時新聞網)