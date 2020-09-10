日在野黨合併為「立憲民主黨」 枝野幸男當選黨魁 14:132020/09/10 中時新聞網 黃菁菁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 日本立憲民主黨與國民民主黨等在野黨合併成新黨，黨名為「立憲民主黨」，立憲民主黨的黨魁枝野幸男當選黨魁。（路透社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本立憲民主黨與國民民主黨等在野黨合併成新黨，新黨黨魁選舉10日下午1點起舉行，立憲民主黨黨魁枝野幸男高票當選，黨名為枝野提案的，仍為「立憲民主黨」。目前已有149名國會議員加入新黨，他們希望能形成足以抵抗自民黨獨大的執政黨勢力。 新黨10日由149名議員投票決定黨魁和黨名，候選人立憲民主黨的黨魁枝野獲得107票，國民民主黨政務調查會長泉健太獲得42票。黨名「立憲民主黨」獲得94票，「民主黨」獲得54票。 (中時新聞網) #立憲民主黨 #黨魁 #新黨 #獲得 #民主黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全家營收 連4月雙位數成長 04:102020/09/10 財經要聞 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 17:402020/09/09 財經 《國際政治》辯論登場前 菅義偉領先於首相競選 11:422020/09/09 財經 美國總統大選的火種 04:102020/09/09 時論廣場 《國際產業》三星、樂金顯示器15日停供華為面板 韓記憶體廠同步停供 12:502020/09/09 財經 疫苗今年上市太倉卒 逾半美國人不敢接種 04:102020/09/08 全球財經 美國禁華為，台、日、韓業者也遭殃 10:342020/09/10 國際 川普轟陸挺拜登 賺美金建設軍隊 04:102020/09/09 國際大事 新聞早班車》川普轟陸挺拜登 賺美金建設軍隊 07:072020/09/09 政治 日本自民黨總裁選舉鳴槍開跑 菅義偉勢在必得 21:132020/09/08 國際 國際熱門新聞 避免官司纏身 萬一敗選 川普可能辭職另出殺手鐧 - 時事 水門案記者大爆內幕：川普早知新冠超毒 自曝刻意淡化疫情 - 國際 金與正傳「被消失」 專家曝：若10月仍沒出現代表出事了 - 國際 金髮美女教師車震小學生 曝因：「比我老公的還要大」 - 國際 曾聽川普嗆將領「一群懦夫」美前防長計畫與他公開反川 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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