強攻會員經濟商機，乾杯集團「KANPAI GO！CLUB」9月15日上線，使用範圍涵蓋餐廳用餐至線上採購一應俱全，具「入會吃伊比利！集點吃和牛！」、「消費積點」、「點數超值換」3大亮點，愛吃肉的朋友絕對不能錯過，未來往會員分級推進，進而更貼近消費者喜好，提升黏著度，目標年底前會員人數達60,000人。

乾杯集團積極深耕熟客，成立「KANPAI GO！CLUB」台灣事業會員，整合線上線下事業推出「KANPAI POINTS」消費積點制度，提升客人每花一分錢的價值回饋，乾杯集團表示：「KANPAI POINTS強調好集、好用，跨品牌的點數流通、輕鬆積點；同時加深點數價值，讓會員換取更實質的超值商品、現金折抵，促使正向循環。有利於帶動集團跨品牌的推廣、導客，進而提升消費頻率」，同時提供會員線上訂位、門店查詢、最新活動等功能，打造完整的行動服務。

透過乾杯集團LINE官方帳號成為KANPAI GO！CLUB會員，至生鮮電商「乾杯超市」或旗下任一餐飲品牌〈乾杯、乾杯Bar、老乾杯、和牛47、黑毛屋、黑毛屋本家、麻辣45〉超過30家門店，每消費滿100元回饋1點KANPAI POINT，積點無上限。同時推出生日禮與不定期「點數翻倍」活動。

「生日禮」享生日當月贈送全品牌精緻餐點乙份，於生日當天用餐，再加碼消費點數3倍贈；並於10月1日至10月4日推出「中秋十倍樂」離峰活動，至旗下乾杯、乾杯Bar於下午3點後入場、5點前離場或晚上9點後入場；老乾杯於下午3點後入場、5點前離場或晚上10點後入場，享點數10倍贈，若消費滿一萬元，立即獲得1,000點，達成萬元和牛禮盒、頂級套餐等好禮兌換門檻。

KANPAI GO！CLUB提供最實惠的點數兌換，每1點KANPAI POINT等於1元，可享路面店「現金折抵」，於結帳時使用，每1點折抵1元；更提供多達70款「超值餐點兌換」，最低27折起，像是乾杯人氣牛五花、老乾杯雲丹和牛壽司、和牛47伊比利Bellota豬排三明治等人氣餐點，通通換得到。其中，可用250點KANPAI POINTS兌換價值880元的和牛47「特選日本和牛菲力角切」，等同於下殺28折，老乾杯「魚子醬和牛壽司」也以不到4折就換得到，物超所值、非常划算。

此外，KANPAI GO！CLUB貫徹「吃好肉」主義，推出「入會送伊比利！集點吃和牛！」活動，凡會員註冊完成，即贈「伊比利豬系列商品」入會禮，包含伊比利豬肋條、豬肉丸、涮涮燒等選擇，最高價值350元。再享累積滿1,000點贈頂級好禮，可選擇「萬元和牛禮盒」、「老乾杯豪華四人套餐」價值10,000元、「和牛47景觀雙人套餐」價值8,360元、「黑毛屋本家海陸雙雙四人套餐」價值10,956元等選擇。

(中時 )