疫情影響下，大陸「宅經濟」大大刺激用戶對遊戲的需求。據統計，上半年大陸遊戲市場銷售額近1400億元（人民幣，下同），年增率達22.34％。另據Wind統計數據顯示，A股網路遊戲台塊共包含37家公司，其中30家公司上半年歸屬母公司股東的淨利潤為正、占比81.08％。其中更有16家公司上半年淨利潤過億，13家公司營收超過10億元。

具體排名上，根據中新經緯報導，上半年營收排名前3分別是三七互娛、世紀華通和完美世界。位列榜首的三七互娛上半年實現營收79.89億元；年增31.59％；歸屬於上市公司股東淨利潤17億元、年增64.53％。

此外，從大陸上半年遊戲公司的表現來看，「出海熱」也仍在持續。根據《2020年1-6月中國遊戲產業報告》中指出，遊戲企業積極拓展海外市場，大陸自主研發遊戲海外市場實際銷售收入從2019年7至12月的60.24億美元增長至2020年1至6月的75.89億美元，增幅高於大陸國內市場，且年增率達到36.32％。觀察出海的遊戲類型來看，策略類、射擊類、角色扮演類遊戲最受歡迎。

(旺報 )