大雨特報來了 8縣市嚴防雷雨轟炸 14:082020/09/10 中時新聞網 王嘉慶 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央氣象局針對8縣市發布大雨特報。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中午過後雷陣雨來了！中央氣象局針對全台8縣市發布大雨特報。 受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局表示，南投、花蓮、台東及雲林以南山區有局部大雨發生，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。 (中時新聞網) #大雨特報 #雷雨 #氣象局 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍營縣市影響大 淪政治考量 04:102020/09/10 政治要聞 共機又來了！昨遭驅離24次趕不走 今再度擾台 11:412020/09/10 政治 Chromebook需求猛 廣達8月出貨新高 04:102020/09/10 財經要聞 億萬房產集團8月營收 創新高 04:102020/09/10 產業．科技 新北墓仔埔燒垃圾 「衛星遙測」逮人下場曝光 13:282020/09/10 社會 8面向都進步 徐耀昌滿意度提升 04:102020/09/10 地方新聞 擴建廠需求旺 沛波8月營創同期新高 09:502020/09/10 財經 8檔題材股 法人按讚 04:102020/09/10 證券．權證 明華園來了！今年唯一演一場 彰化戲劇藝術節啟動藝術旅程 12:002020/09/10 生活 正隆 8月營運疫外衰退 04:102020/09/10 證券．權證 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 剩菜不捨得丟！女狂吃罹大腸癌 醫揭地雷飲食：火鍋也是 - 生活 美豬怨不得！埔里28年名店遭綠粉圍剿「說政府壞話」 - 生活 入秋首波鋒面今報到 大雨連5天！雨區曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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