中午過後雷陣雨來了！中央氣象局針對全台8縣市發布大雨特報。

受到對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨，氣象局表示，南投、花蓮、台東及雲林以南山區有局部大雨發生，呼籲民眾注意雷擊及強陣風。

(中時新聞網)