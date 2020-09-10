下屆台北市長，國民黨立委蔣萬安參選呼聲高！資深媒體人周玉蔻日前表示，蔣萬安被迫表態全因前高雄市長韓國瑜想出來選，但該說法遭駁斥。對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」分析，綠營顯然想複製2020韓參選的模式，讓韓成為台北市長的候選人，因為炒作的人竟有周玉蔻，其餘綠營支持者也籲韓出來選，「這背後的用意再明顯不過了」。

周玉蔻7日在廣播節目《周玉蔻嗆新聞》指出，蔣萬安會去北投設服務處，恐是被逼的。她說韓已隱約和重要人士約談中，目的是想選台北市長，所以台北市黨部很緊張，雖然蔣萬安稱設置服務處是反應人民心聲，但說白了，「就是韓國瑜要選台北市長」。

臉書粉專「逆風的烏鴉」則撰文指出，國民黨整體氣勢雖不好，但2022的九合一選舉，客觀形勢上對國民黨仍相對有利的。因2018年國民黨取得大勝後，很多縣市現在都是爭取連任，選舉對連任者通常較有利。且2020選後，民進黨整體政績不好，對爭取2022的勝選有很大壓力。該粉專稱基本上國民黨在台南、高雄無望，侯友宜若爭取新北連任，民進黨也沒機會。盧秀燕雖然滿意度不高，但對上蔡其昌仍有一定優勢。至於兩個屆臨改朝換代的台北、桃園，過去都是藍大於綠，就算經過這幾年洗禮，雙方基本盤接近，但民進黨在這兩個地方要拿回來，仍有難度。

該粉專提及，台北市長選舉，民進黨現在手上有包括陳時中、鄭麗君、林右昌、林智堅等幾張牌。目前支持度最高的是陳時中，但最不穩定的也是他。其聲望已經走下坡，未來只會繼續往下走，很難再提高。鄭麗君、林右昌和林志堅，則不具備一戰的實力。但該粉專認為，一切假設是奠基在「國民黨不自爆」的前提上。目前國民黨蔣萬安出來的機會很大，從民調看，他對上任何對手都有一定的優勢。但「不自爆」對國民黨就是最大的奢想，「回顧過去重要選舉，國民黨大概都是輸在『自爆』上」。

該粉專指出，台北市的自爆大概會有幾個模式。第一個是蔣萬安發生重大的醜聞或者意外事件，或者出大包，讓他聲望大跌。第二則是國民黨分裂，有人不服提名自行參選。至於第三個模式，就是「韓國瑜模式」，也就是提錯人。

該粉專分析，綠營顯然很想複製2020韓國瑜出來參選的模式，讓韓國瑜成為台北市長的候選人。該粉專認為韓參選的可能性是存在的，但需要動力。民進黨很清楚，若國民黨派蔣萬安，他們選戰會非常難打，所以最大的王牌，就是國民黨出戰的是一個不會贏的人。該粉專表示，最近開始炒作韓出來選的，除了腦粉，竟然是周玉蔻，其餘一些綠營支持者也在網路上呼籲韓出來選，「這背後的用意，就再明顯不過了」。

(中時新聞網)