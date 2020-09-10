豪品公司將大陸製口罩，假冒為台灣製醫用口罩販售。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，經濟部標檢局9日已經移送地檢署，目前未發現混充實名制口罩的情形。食藥署表示，這家廠商先前稽查時曾有製造紀錄、進出貨紀錄沒有及時填寫的情形，後來有改善。截至目前，食藥署沒有發現其他廠商以非醫用口罩混充醫用口罩販售的情事。

莊人祥表示，豪品就是之前衛福部長所稱，在查的那一家，但他強調，豪品沒有把進口的口罩混用到實名制裡面。豪品公司進口的都是從大陸來的非醫用口罩，我們知道好像是外盒有混用，這個部分會請物資組提供詳細的回應。

莊人祥表示，這家公司進口的陸製口罩大約有700萬片，其中大概400萬左右流入市面，會再查，由檢調進行後續說明。

對於口罩的把關，莊人祥表示，2個禮拜內會陸續安排台灣製口罩加上MIT、MD的鋼印，不論成人、小孩口罩都會這麼做，會準備印刷的滾輪給國家隊工廠使用，並避免這些裝備運送到國外。若有混用情形，會追查不良廠商，從嚴辦理。

食藥署品質監督管理組科長李思鈺表示，食藥署針對實名制口罩廠都有進行不定期檢查，發現缺失時，也有請他們做一些矯正預防。針對豪品公司，上次的不定期檢查在7月，當時他們有製造紀錄、進出貨紀錄沒有及時填寫的情形，後續都有補上改善措施。

對於豪品將大陸製非醫用口罩當作台製醫用口罩出售，李思鈺表示，會依據《藥事法》要求下架回收，至於要進一步作出什麼裁罰，還在研擬中，會以最快的速度請衛生局執行。

至於豪品口罩的退換貨，依據《消保法》，食藥署也會請廠商提供相關管道。目前食藥署並沒有發現其他廠商有將非醫用口罩混充醫用口罩的情事。

另據指揮中心統計，實名制加利口罩的回收數量，9日已經回收17萬5082片，其中新北15萬9962片，共累計回收223萬825片。

(中時 )