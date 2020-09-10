紙風車劇團11日晚間7點在苗栗市玉清宮帶來精采演出，苗栗警察分局將在會場附近部分路段，執行交通疏導管制措施，籲請民眾配合警方疏導與管制措施。

紙風車文教基金會有紙風車劇團和綠光劇團，廣受親子好評，而紙風車劇團走遍全台368個鄉鎮市區，爲小朋友提供帶來藝文體驗，全台灣幾乎小學4年級以上的學童，都見識過紙風車帶來的精彩演出，巡迴各處都場場滿座，笑聲不斷。

苗栗警分局將於11日在苗栗市玉清宮附近部份路段啟動交通疏導。（警方提供／何冠嫻苗栗傳真）

11日紙風車劇團在苗栗市玉清宮演出，苗栗分局將在活動當天傍晚6時至晚上10時在會場附近部份路段執行交通疏導管制措施至活動結束為止，將動員警、民力實施交通疏導管制，維護當日人、車安全順暢。

苗栗警察分局長賴銘助表示，活動當天警方將在建民街以南、玉清路以北、為民街以東、坡塘巷以西等以上路段禁止車輛進入，實施交通疏導管制，另請觀賞民眾將車輛停放於中正路、玉清路、復興路、舊經國路沿線。

此外，會場周邊道路均有設置指示牌，警方籲請民眾務必配合疏導與管制措施，確實遵守現場員警的指揮及引導，共同來維持交通順暢與行車安全，以享受體驗美好的藝文活動。

(中時 )