嘉義檢調調查歸化我國籍的呂姓伊朗裔男子及其妻子2人，自我國列管禁止經貿交易的國家進口瀝青，轉售到南部多家廠商，涉嫌違反《資恐防制法》，9日搜索夫妻住處及公司，連夜訊問夫妻2人及相關廠商人員共7人，10日夫妻30萬元交保，其餘人請回。

呂姓男子娶我國籍呂姓女子，歸化我國籍，中文名字酷似以功夫聞名的國際知名港星，呂姓夫妻4年前在嘉義市開設貿易公司，主要銷售化學原材料及其製品、未分類其他燃料及油墨批發。

法務部調查局嘉義市調查站專案小組由嘉義地檢署檢察官張建強指揮，9日持搜索票至呂姓夫妻的住處及公司搜索，扣得存摺、待查金流等相關事證，傳喚呂姓夫妻及廠商等相關證人共7人。

嘉檢表示，國際經貿組織針對某些國家、國外團體有經貿制裁，同時列入我國經貿管制對象，不得直接或間接為其收集或提供財物或財產上利益，呂姓夫妻明知有此規範，卻從伊朗進口瀝青，再出售給高雄、台南等地的廠商，再將所得財物，以不明方式匯給該國外某團體。

檢察連夜複訊後，認為呂姓夫妻涉犯《資恐防制法》第9條等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但無羈押之必要，諭知呂男20萬元、呂女10萬元交保。

(中時 )