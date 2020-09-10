順勢搭上美股反彈，台股今在權值股帶動下，指數開高震盪，最高一度上漲近百點，站上12700點，最高達12708點、收復月線，電金快速輪動，惟電子股攻量卻顯不足，資金比重不達7成，尾盤有資金回到金融以及傳產股的跡象，尾盤指數拉高，終場台股收漲83.17點、報在12691.75點、成交量為1981.99億元。

美股科技股反彈，蘋果上漲近4%，蘋概三大指標股台積電(2330)今將公布8月營收，整場持穩走漲，市值一度攀高至11.21兆元，終場收漲8元、漲幅1.87%，收復月線，股王大立光(3008)開高後午盤壓回，股價翻黑，終場收跌0.14%，鴻海(2317)則維持漲幅在0.5%~1%之間，跳上月線。

面板需求暢旺，漲價效應帶動面板廠8月雙虎友達(2409)、群創(3481)今早盤強勢走高，惟午盤後聯袂翻黑走跌，反倒是彩晶(6116)月營收亮眼，今開盤跳空大漲，隨即亮燈漲停，一路鎖住，股價創兩年新高。

IC設計族群今亦強勢走揚，指標股聯發科(2454)搶搭Chromebook浪潮，今股價回神，啟動600元攻防，一度收回5日線、月線，終場收漲，其餘IC設計族群還有因受惠疫情下，帶動的相關題材股，世芯-KY(3661)大漲逾3.5%，聯詠(3034)上漲近2.5%，義隆(2458)亦上漲約1%。

今類股漲停互見，太陽能、特斯拉等概念股強悍，達能(3686)、國碩(2406)攻上漲停鎖住，元晶(6443)收漲逾9%，另外，題材個股上，亞太電(2682)上週宣布將在5G和遠傳共網共頻20年，股價連續第4天攻上漲停。

分析師表示，市場持續關注美國國會新刺激方案進度、大陸與週邊國家地緣政治風險升高，以及蘋果的秋季發表大會，目前台股在月線壓力仍大，但在12,500的支撐看來也相當強勁，預計台股將持續受國際市場消息波動影響。技術線型上，儘管加權指數短期均線呈現糾結，但季線持續走揚，加上長期均線半年線即將向上突破年線，與年線形成黃金交叉之下，後市仍是多方掌控格局。

(時報資訊)