行政院長蘇貞昌今（10）日在行政院會表示，目前正值國際經貿版圖改變、全球供應鏈重組的關鍵時機，台灣因整體公司治理完善、法規透明度高，資本市場健全，活動力在疫情下不減，請金管會全力推動公司治理3.0，讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」。

蘇貞昌聽取金管會「公司治理3.0－永續發展藍圖」報告後表示，良好的公司治理改善企業體質、形塑優良企業文化，強化我國資本市場國際競爭力核心。金管會近年來推動公司治理有成，股東電子投票率近百分百、全體上市櫃公司均設置獨董、近8成公司設置審計委員會。

蘇貞昌指出，全球各國股市受疫情影響普遍下跌，但台股仍可維持平穩、甚至創30年新高，外資持股占總市值比例達42％亦創新高。而證交稅連11月正成長，今年前8月證交稅年增達62％，創30年同期新高，顯見台股防疫有成、資本市場健全，備獲國內外肯定。

蘇貞昌表示，「公司治理3.0」提出5大主軸，促進企業資金投入環境及社會公益事項，如綠色債券、社會責任債券等，正是外資相對看重的經營指標，要讓國際機構對台股更有信心，敦促企業落實公司治理，金管會的用心與做法值得肯定。

蘇貞昌強調，目前正值國際經貿版圖改變，全球供應鏈重組的關鍵時機，每次改變都是新機會，政府超前部署，優化投資環境、推動「投資台灣三大方案」已破兆元，今年底可實際到位資金將超過6200億元，海外匯回資金亦將達2100億元。

蘇貞昌指出，蔡英文總統揭示要讓台灣成為「亞洲企業資金調度中心」，鼓勵更多跨國企業來台投資，增強資金挹注我國產業力道。請金管會全力推動公司治理3.0、並加強宣導，創造良好投資環境，為產業發展帶來更大成長動能。

金管會表示，「公司治理3.0－永續發展藍圖」3年計畫透過5大主軸、39項具體措施，推動我國企業及投資人重視公司治理，目標營造健全永續發展生態體系，強化資本市場國際競爭力。將與證交所、櫃買中心、集保及期交所共同努力，依實施情形滾動式修正。

(時報資訊)