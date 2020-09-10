通車典禮開場，6位所有權人代表，搭乘吉普車進入活動會場，現場民眾報以熱烈掌聲，盧秀燕逐一獻花感謝。（張妍溱攝）

6位所有權人代表下車，盧秀燕逐一獻花感謝。（張妍溱攝）

延宕13年、台中市大智路打通工程，10日舉行通車典禮，市長盧秀燕鞠躬感謝「大智慧學苑」24位所有權人是「菩薩心腸」，不但讓火車站前後站貫通，並創下台中交通、經濟發展重要里程碑，未來將在車站內設置紀念碑，致敬城市英雄們的付出。

通車典禮開場，6位所有權人代表，搭乘吉普車進入活動會場，現場民眾報以熱烈掌聲，盧秀燕逐一獻花，所有權人之一的楊永榮開心表示，打通大智路不但造就地方繁榮、促進地方發展，未來讓東區更快速繁榮發展，肯定市府團隊的努力。

盧秀燕表示，過去台中火車站前站發展較快，後站相對較慢，區域發展不均，打通大智路是地方發展重要計畫，在前市長胡志強、林佳龍等「市政一棒接一棒！」，如今終於打通通車，她心情相當激動，未來火車站前後站貫通，民眾開心不用繞道而行、交通更順暢。

建設局長陳大田指出，大智路是非常特殊的拆遷案，5年前推動都市計畫，大智慧學苑被劃為道路用地，合法大樓內24戶須拆除，歷經13年，住戶也曾掛白布條抗議、關係一度緊張，經市府團隊及議價方式溝通協調，打通大智路也是台中史上具象徵意義的道路。

盧秀燕感謝24戶所有權人「犧牲小我、成就大愛」，是成就大建設的重要推手，稱讚創下「全台最大住商拆遷案」典範。她攙扶東區百歲人瑞劉君俠爺爺緩步走過打通路段，共同見證通車圓滿。

大智路打通工程計畫長度約56公尺、寬度20公尺，打通後將成為聯繫台中火車站區前後的重要動線，可有效整合鐵道、國道客運及公車系統，活絡車站周邊整體發展，並串聯周邊文化景點，吸引觀光人潮，為舊城區發展再添動能。

(中時 )