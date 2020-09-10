行政院會上午通過退輔會所提「國軍退除役官兵輔導條例」部分條文修正草案，退輔會盼年底前完成修正。其中明定就養給付可開立專戶，保障榮民的就養給付不得做為強制執行及扣押的標的。

退輔會為因應「推動募兵制暫行條例」今年12月31日施行屆期，自2018年起務實檢討暫行條例相關條文執行成效，將該條例內有關退除役官兵就學、就業、水電優待等措施納修輔導條例，以無縫接軌退除役官兵現有權益，完備募兵制配套，相關修正條文預計自明年1月1日施行。

退輔會表示，考量現行實務需求，這次修法也併同修正第16條條文，保障就養榮民得於金融機構開立專戶，以免就養給付成為強制執行等標的，影響榮民基本經濟安全。

退輔會進一步說，雖然現行條文已規定，就養給付不得做為強制執行及扣押的標的，但實務上常常要透過向法院聲明異議的方式請求救濟，考量年長的就養榮民要常常奔波法院的辛勞，因此參考社會救助法、國民年金法規定，明定就養給付可以開立專戶方式，直接保障就養榮民的基本經濟生活。

退輔會也說，將積極向立法院各黨團及委員溝通說明，爭取支持，期望能在年底前，完成修法程序。

(中時 )