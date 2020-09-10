中鋼8月合併營收258.32億 創五個月新高 14:282020/09/10 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼（2002）8月份合併營收為258.32億元、月增4.63％、年減16.66％，創近五個來單月新高，累計合併營收為2,010.49億元、年減20.49％。 (工商 ) #中鋼 #合併營收 #五個 #月增 #創近 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 暑假旺季有感！六福集團8月營收2.5億 創20個月來新高 11:412020/09/10 財經 《電腦設備》8月營收雙升登同期高 樺漢仍窘陷貼權息 12:502020/09/10 財經 《興櫃股》八貫8月營收創今年新高 H2成長可期 13:072020/09/10 財經 《生醫股》茂生農經8月營收年增逾2成 今年業績估勝去年 10:342020/09/10 財經 台驊 8月營收年增逾三成 04:102020/09/10 證券．權證 捷流閥業 8月、前八月營收齊創高 04:102020/09/10 證券．權證 逐步擺脫疫情衝擊 和大8月營收重返4億元之上 11:162020/09/10 財經 歐美及中國需求高 永冠-KY8月出貨噸數、合併營收均創同期新高 10:172020/09/10 財經 《類股》房市回溫 詩肯8月營收同期高、客思達透暖意 11:252020/09/10 財經 《興櫃股》上洋8月營收年增逾7成 9月動能仍強 09:432020/09/10 財經 財經熱門新聞 紐約鬧空城 房客因疫情搬離曼哈頓待租公寓大增 - 財經 - 工商 台積電肥單快來了 大咖外資：英特爾最新動作洩底 - 財經 華為禁令後最強殺招 陸晶圓龍頭想斷美企供應鏈拆招回擊 - 財經 瘋搶特斯拉就套牢？過去19次暴跌 最終結局驚人 - 財經 員工評比分數近滿分 永慶房屋獲「亞洲最佳企業雇主獎」 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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