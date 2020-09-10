中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（10）日表示，國內新增1例境外移入COVID-19（新冠肺炎）病例，為本國籍60多歲男性（案496），今（2020）年2月至印尼工作，9月4日獨自返國，與案492搭乘同班機（非案492座位前後二排旅客）。

莊人祥表示，個案9月4日入境時無不適症狀，入境後前往防疫旅館居家檢疫，9月7日晚間出現發燒及流鼻水情形，8日通報衛生單位協助安排就醫，經採檢送驗於今日確診，目前住院隔離治療中。

莊人祥指出，由於個案可傳染期間已在進行居家檢疫，因此2名同班機前後二排旅客維持為居家檢疫對象；而18名同班機機組員先前已列為案492之班機接觸者，持續進行自主健康管理。

指揮中心統計，國內截至目前累計89,085例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含88,005例排除），其中496例確診，分別為404例境外移入病例，55例本土病例，36例敦睦艦隊及1例不明。確診個案中7人死亡、475人解除隔離、14人住院隔離中。

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