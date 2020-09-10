原住民族委員會日前公布花蓮縣豐濱鄉青年陳科睿擔任噶瑪蘭族群委員，因陳原登記為阿美族，引發在地噶瑪蘭族人質疑與反彈，要求撤換。陳科睿9日深夜突然在臉書上針對「噶瑪蘭族群委員不是噶瑪蘭」風波，宣布決定辭去族群委員一職，希望能停止政治打壓與捏造謠言，對此，曾反對陳的部落代表潘禎祥則低調不回應。

自原民會發布族群委員人事以來，儘管原民會本月2日至豐濱鄉召開原住民族事務說明會時，強調陳科睿血統、資格條件與遴聘程序均族群委員符合規定，但新社部落噶瑪蘭族人則認為陳是阿美族、撒奇萊雅混血，從小不在噶瑪蘭部落長大，也沒參與過族群任何祭典，甚至不了解族語文化，現雖登記為噶瑪蘭族，仍不被族人認同，要求原民會撤換。

陳科睿9日深夜在臉書上表示，「噶瑪蘭族群委員不是噶瑪蘭」等不堪言論，使他感受到殘酷人格謀殺，加上家人與朋友遭受波及。陳疑似無法再承受其壓力，沈澱許久後，宣布決定辭去噶瑪蘭族群委員一職，盼可以停止政治打壓與捏造謠言。

對於族別認同疑慮，陳也解釋，父親其實是噶瑪蘭人，但過世前來不及註記族別，母親原先登記為阿美族人，撒奇萊雅族正名後，才改登記為撒奇萊雅族；母親再婚後，顧慮繼父感受，所以沒有讓他回復為噶瑪蘭族別。陳也在這幾年回部落推動公共事務，開始追溯自己族譜，並多次試探母親反應，最後在家人支持下，今年2月完成族別登記。

陳科睿首度回應此風波僅說「謝謝大家的關心，該說的都在臉書上詳述」，原民會則表示會尊重陳的決定，新任委員人選會再研議討論；對此，潘禎祥希望原民會能遴聘「清楚了解部落文化、族語，且經部落族人認同」的委員人選。

(中時 )