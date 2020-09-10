台南官田綠寶田農場主林丙火，憑著對家鄉農田的愛護與堅持，不使用化學農藥及肥料種植菱角，栽培田區除維護生態環境外，也給了水雉鳥安全的棲息復育場所，生產的菱角也獲友善環境耕作推廣團體-財團法人慈心有機農業發展基金會審查通過，現在更以「官田菱雉菱」品牌上架全聯。
林丙火表示，菱角以慣行噴藥的栽培方式最多一年能收成6次，而友善耕作因不施用化學農藥及肥料，所以收成次數僅只有3次。
林丙火從慣行農法改為友善耕作後，至今已有近8年時間都沒使用農藥，雖然收入減少，但在耕作的過程中，他發現水雉的有趣生態，例如水雉為保護鳥巢，當人類接近自己的巢時，牠就會拍拍翅膀轉移人類的注意力，以免對巢造成威脅等行為。
林丙火說，愈了解水雉就愈愛惜牠們，因為對土地和水稚鳥的感情增加，也回不去噴農藥的時代。
農糧署南區分署分署長姚志旺表示，走訪官田友善耕作菱角田時，看到了水稚鳥小寶寶不慎從菱角葉上掉落水中，水稚爸爸奮力的啄救，小寶寶卻仍難逃被魚吞食的大自然法則，水稚爸爸呼叫的聲音仍言猶在耳，雖心生不捨，但也感謝友善耕作菱農以愛這片土地的心，提供水稚鳥棲息的環境。
消費者在9月中旬起，可以在全台100家全聯買到限量上架安全美味的「官田菱雉菱」冷藏菱仁，另帶殼菱角也會在中秋節前後由產地新鮮供貨。
農糧署南區分署呼籲，多多購買以有機友善耕作方式種植的菱角，讓自己吃的安全，也能以消費行動支持這群堅持以有機友善耕作方式栽培的菱農，為保護環境盡一份心力。
(中時 )
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