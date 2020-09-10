Longchamp獨家特賣會，民眾搶購包款不手軟。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

Longchamp獨家特賣會吸引大批民眾搶購。（麗寶Outlet提供／陳淑娥台中傳真）

近來加利口罩引起軒然大波，麗寶Outlet搶所有Outlet之先，館內札幌藥粧獨家販售吸睛精品色系，國內醫療大廠萊潔MIT愛馬仕橘口罩，11日起僅限時3天，完全台灣製造，對消費者的健康嚴格把關。

全台首家北海道札幌藥粧於2017年在麗寶Outlet Mall 開幕，這次特別限時於11、12、13日共3天，獨賣愛馬仕橘口罩，每盒50片售價399元，平日限量500盒，假日限量750盒，為確保公平性，採取不預購、不保留，以現場排隊為主，每人限購1盒。

麗寶Outlet指出，因疫情影響，消費者不能出國採購精品，深受國人喜愛的平價法國輕奢品牌Longchamp，特賣獨家登場，即日起至28日止，集結全台近1000件庫存商品，下殺65折起，即使不能飛出國，也能買到超划算、超值的過季折扣包款，尤其經典皮革手提包、尼龍折疊包，多色繽紛超吸睛，輕盈大容量絕對是小資上班族的最愛，腰包、後背包多款超人氣樣式，更是現下潮流必備單品，從開賣即湧入大批民眾搶便宜。

麗寶Outlet表示，全館只要累積消費滿1000元，即可享全台最大天空之夢摩天輪優待價平日200元、假日250元搭乘優惠價，累積消費滿1萬5000元，可免費兌換2張搭乘券，滿2萬元可兌換4張搭乘券，車廂內360度視野無死角，從苗栗火焰山到台灣海峽，俯瞰整個大台中地區，在384公尺的高空中，登高望遠，愜意爽颯，是不可多得的獨家體驗。

(中時 )