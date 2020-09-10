加利口罩公司昨起開放退貨，新北市主任消保官王治宇表示，截至今日下午2點止，共有71組民眾直接前往八里工廠退貨，目前已回收1571盒50裝口罩、16片零散裝口罩，共7萬8569片，退款金額達39萬2830元；至於從藥局退貨數量將統一由衛福部食藥署統計。

據了解，目前加利公司周轉狀況還算順利，這兩天陸續辦理退貨，除了民眾怨聲連連外，退貨作業順暢。

(中時 )