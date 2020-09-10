加利口罩退貨次日 共收回7萬片口罩、金額達39萬元 14:312020/09/10 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 加利口罩公司昨起開放退貨。（新北市法制局提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加利口罩公司昨起開放退貨，新北市主任消保官王治宇表示，截至今日下午2點止，共有71組民眾直接前往八里工廠退貨，目前已回收1571盒50裝口罩、16片零散裝口罩，共7萬8569片，退款金額達39萬2830元；至於從藥局退貨數量將統一由衛福部食藥署統計。 據了解，目前加利公司周轉狀況還算順利，這兩天陸續辦理退貨，除了民眾怨聲連連外，退貨作業順暢。 (中時 ) #加利口罩 #退貨 #消保官 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 港疫情趨緩 重回短期商務鬆綁名單 04:102020/09/10 財經要聞 17日舉行理監事會 央行擬加碼中小企業專案貸款 04:102020/09/10 財經要聞 加利事件 蘇揆：進口混充口罩一律列黑名單 12:172020/09/10 政治 黑口罩加持 大坂直美闖美網4強 04:102020/09/10 運動天地 《時來運轉》運彩報報－評點英超新賽季爭冠四大強豪 12:232020/09/10 體育 北市公布最新民調 7成4民眾認為街頭要放垃圾桶 12:402020/09/10 寶島 陳時中稱美豬進口會查驗 立委拿數據打臉 12:192020/09/10 政治 國旅大爆發 花蓮新地標狂吸百萬觀光客 還帶動看屋潮 00:402020/09/10 房市新訊 加利員工月加班100小時 恐遭罰百萬 04:102020/09/10 財經焦點 新北長者動健康 公園打卡出任務 04:102020/09/10 地方新聞 生活熱門新聞 好市多「國民神飲」特價賣場暴動了 內行揭關鍵：絕對要搬 - 生活 明起兩天鋒面襲台 降雨最劇烈時間點出爐 - 生活 剩菜不捨得丟！女狂吃罹大腸癌 醫揭地雷飲食：火鍋也是 - 生活 美豬怨不得！埔里28年名店遭綠粉圍剿「說政府壞話」 - 生活 入秋首波鋒面今報到 大雨連5天！雨區曝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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