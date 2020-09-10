中華全國工商聯會主辦2020年中國民營企業500強峰會今日公布年度民企500強榜單和調查研究分析報告。華為以8588.33億人民幣，連5年名列榜首；零售龍頭蘇寧6652.59億人民幣居次，但華為即將面臨前端製程供應鏈全數斷炊，蘇寧注資的PP體育與足球英超聯賽轉播權利金糾紛未解，都有隱憂。

今年度中國民企500強入圍門檻高達200億人民幣，整體總營收30.17兆人民幣，較上期成長5.85%。調查結果顯示，500強民企有高達96%自認受新冠億情影響，也有94.6%自認正主動實施轉型升級。

美國商務部對華為禁令15日生效，從IC設計、IC製造、晶圓製造等前期製程全面封殺，儘管日本Sony與韓國三星、SK海力士有意提出豁免許可，但一般預期過關機會不大，韓國媒體也報導三星、海力士已實際上停止出貨給華為，不過2家公司受訪時均以無法回答與客戶有關的問題迴避。

蘇寧過去5年向大陸運動賽事轉播公司PP體育注資超過百億人民幣，以英超為大宗，但本月3日英超以積欠權利金1.6億英鎊為由，宣布與PP體育解約，雙方還在就財務和法律方面糾纏不清，讓蘇寧集團在體育界發展受挫。

(中時新聞網)