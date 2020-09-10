從《模范棒棒堂》出道的底迪呱呱（蔡振廷），近年以拍攝戲劇為主軸，更不時在社群網站更新近況與粉絲互動，近日他前往北京工作，因為新冠肺炎需要先隔離14天，因此便住進防疫酒店，接著他上傳一系列房間內部的照片，髒亂不堪的模樣，立刻掀起網友議論。

呱呱在IG上傳北京防疫酒店內部照片，只見桌子及洗手槽佈滿灰塵及汙漬，房間內的壁紙更因為過度潮濕，已經掀起一角，根據他描述房間內都是蟲子，就連床單都是破的，因此無奈表示：「熱水壺已經是換過的了，還有很多更誇張的我沒PO而已」，忍不住大動肝火怒斥：「完全沒有衛生可言」。

對於被網友問道怎沒事先看好飯店？他表示：「完全沒讓你選擇，就是跟著他們流程走，也不說去哪，然後就被帶到這裡」，更強調：「問什麼都說不清楚不知道」，接著無奈表示：「好不容易回北京，結果住這什麼鬼地方，早知道不回北京了」，字句透露出懊惱心情。

對此網友也紛紛留言：「我的天，這也太可怕了吧，是給人住的嗎」、「若飛廈門之纇的就像在度假，北京隔離條件很差」、「沒得選只好先忍耐了」。

(中時新聞網)