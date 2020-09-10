人生太多想不到，包含離世那刻的狀態。繼承父親衣缽、幫許多名人妥貼置辦後事的知名殯葬業者「小冬瓜」，近來在節目上吐露某次經手的案例，讓他永難忘懷，那是件女大生跳樓命案，他抵達時，發現遺體外觀竟完整無破裂，完全不像墜樓應有的慘況，直到驗屍時揭開上衣那一刻，參與的人員即使都有著豐富經驗，仍是嚇傻。

殯葬業者小冬瓜在《新聞挖挖哇》中透露，處理過一件跳樓案，到場後得知是一名女大生跳樓，她因為跟暗戀對象沒有結果而想不開，於是留下遺書輕生，撐了傘、抱著娃娃從學校某棟大樓頂樓一躍而下，一條年輕生命當場了結。

小冬瓜到場處理時，很意外女大生的遺體非常完整，猶如睡著般躺在地上，陳屍處也沒有大量血跡，而他並非第一次處理墜樓的往生者，表示這樣的屍體大多有著不同程度的破裂，通常有腦漿、屍塊四散的慘況，血液等體液也多會大量噴濺，但這名墜樓女大生卻毫無這些情況。

之後他們將女大生遺體運回殯儀館準備驗屍，剪開上衣時當場愣住，女大生的肋骨斷裂、全部從胸腔刺穿皮膚而出，和外觀的完整相比太過反差、畫面極度震撼，讓有豐富經驗的工作人員也不禁錯愕，女孩母親這時來相認，一行人擔心家長沒辦法接受女兒的慘狀，趕緊回神做簡單的處置並包好女孩的身體，盡量不讓她的媽媽看見那畫面而更加傷心。

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