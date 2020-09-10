耕耘書道長達40年，中華龍華易研書道協會理事長劉騫擅長書寫甲骨文、隸書及金文等10多種字體，並藉由經典詩詞體驗中華文化精髓，為了發揚中華傳統文化，她「支筆走天下」，足跡踏過20多國，近日受台中市府邀請，在市政大樓空間展示作品，吸引不少人駐足欣賞。
踏進台中市政府市政大樓，細心的人會發現有些地方不同了，從1樓到10樓的廊道中，分別掛上一幅幅劉騫的書道作品，總共展出創作達百餘幅，讓經過的人感受到驚喜。文化局指出，這場展覽以「書道」為主題，盼透過書法藝術的展出，鼓勵民眾修心、傳承中華文化。
師承中國正統書法大師黃伯平的劉騫，作品深具個人風格，她40年來沉醉在書法領域中，並以書道傳承儒家「修心齊家，治國平天下」的精神，其功力可力透紙背、堪稱造詣爐火純青，作品主要以經典、勵志詩詞為主，落實文以載道的目的。
而為弘揚中華文化精神，劉騫更走遍世界20多個國家，真正落實「傳承者以大地為紙，雙腳為筆，年華為墨」，也邀民眾若到台中市府洽公，可感受一下她的作品。
(中時 )
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