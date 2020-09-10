台中市府市政大樓即日起展出中華龍華易研書道協會理事長劉騫書道作品，吸引不少人駐足欣賞。(林欣儀攝)

耕耘書道長達40年，中華龍華易研書道協會理事長劉騫擅長書寫甲骨文、隸書及金文等10多種字體，並藉由經典詩詞體驗中華文化精髓，為了發揚中華傳統文化，她「支筆走天下」，足跡踏過20多國，近日受台中市府邀請，在市政大樓空間展示作品，吸引不少人駐足欣賞。

踏進台中市政府市政大樓，細心的人會發現有些地方不同了，從1樓到10樓的廊道中，分別掛上一幅幅劉騫的書道作品，總共展出創作達百餘幅，讓經過的人感受到驚喜。文化局指出，這場展覽以「書道」為主題，盼透過書法藝術的展出，鼓勵民眾修心、傳承中華文化。

師承中國正統書法大師黃伯平的劉騫，作品深具個人風格，她40年來沉醉在書法領域中，並以書道傳承儒家「修心齊家，治國平天下」的精神，其功力可力透紙背、堪稱造詣爐火純青，作品主要以經典、勵志詩詞為主，落實文以載道的目的。

而為弘揚中華文化精神，劉騫更走遍世界20多個國家，真正落實「傳承者以大地為紙，雙腳為筆，年華為墨」，也邀民眾若到台中市府洽公，可感受一下她的作品。

(中時 )