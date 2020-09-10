桃園水利會醞釀提前選代會長，農委會重申，依據2018年1月31日公布《農田水利會組織》通則第40條規定，農田水利會會務委員及會長之選舉已停止辦理。

同時，農委會指出，對台灣15個農田水利會會長、會務委員原一屆4年任期應於2018年5月31日屆滿任期，均予以延長2年4個月至2020年9月30日，並規定農田水利會之改制及其資產處理、職員工作權益保障等事項，另以法律定之。

農委會指出，規範農田水利會改制事項之《農田水利法》已於2020年7月22日公布。依《農田水利法》第34條規定，自農田水利法施行之日起，農田水利會組織通則不再適用。農田水利會改制納入政府機關成為灌溉管理組織，農田水利會原公法人定位即不存在，自無會長及會務委員職務；會員亦無選舉會長及會務委員之權利。

農委會還說，查農田水利會組織通則及相關規定，並無賦予任何人辦理農田水利會代會長、臨時會長選舉權限，因此若有相關會議及選舉結果均屬無效。

農委會進一步指出，已於9月9日函各農田水利會重申依法行政決心，不容少部分有心人士以不正確資訊混淆社會大眾視聽，並請農田水利會各級員工於接獲選舉代會長訊息，即時駁斥其選舉行為無效，以正社會視聽。

農委會近期將公布《農田水利法》各項子法規，在行政院核定《農田水利法》之施行日期後，即可將農田水利會順利改制納入政府機關。

(工商 )