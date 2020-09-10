前立法院長王金平將代表國民黨率團參加海峽論壇，王金平表態，行前或行後，若蔡英文總統要見他一定會遵從。總統府昨透過聲明表示，不需要向蔡英文報告，外界解讀是消毒，民進黨立委陳亭妃今表示，這完全屬於私人交流，不需要跟總統府報告。陳亭妃反問，王金平若在海峽論壇聽到一國兩制台灣方案，是要率團起身走人還是靜靜坐在原地，這是比較耐人尋味的地方。

針對總統府說明王金平不需要見蔡英文總統，陳亭妃說，總統府已經清楚說明立場，海峽論壇完全屬於私人交流，也就是單純國民黨跟民間團體的交流，所以不需要跟總統府報告，只要堅守陸委會提醒的三大原則，相關後果要自己承擔。

蔡總統上個月接見王金平，當時王金平有說會去參加海峽論壇，被解讀是民進黨跟國民黨共推的人選。陳亭妃說，這完全不一樣，王金平跟國民黨是代表民間組織過去，不代表國家的身分，單純是國民黨的民間交流，跟國家是無關。

對於國民黨派王金平率團出席海峽論壇，陳亭妃分析，或許是基於王金平的思想比較傾向台灣，在世界唾棄中共霸權的同時，王金平卻選擇跟中國更接近，這是令人匪夷所思的地方。

(中時 )