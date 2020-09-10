大陸國家郵政局郵政業安全監管資訊系統即時監測數據10日顯示，2020年第500億件快件誕生。僅用時8個多月就完成500億件快遞業務量，同時顯示今年大陸郵政快遞業呈現「低開高走」的態勢。

受新冠肺炎疫情影響，全大陸快遞業務量1月低位運行，2月快速恢復、轉為正增長。進入第2季快遞業務增速明顯加快，重回30％以上。特別5月快遞業務量增速超過4成，創2018年2月以來新高。

當前，郵政快遞業已基本擺脫疫情影響，日均2億多件已成常態，日均服務使用者近4億多人次，服務民生作用更加凸顯。

根據大陸央視報導，郵政快遞業能夠克服疫情影響，實現業務量增速從負到正再到重回高位區間的轉變，不僅得益於行業的復工復產復市，還得益於消費市場加快線上線下融合發展，電子商務的蓬勃發展成為快遞業務量增長的主要來源，同時三四線城市及農村等下沉市場增量較快。根據預測，2020年全年快遞業務量將突破750億件。

(旺報 )