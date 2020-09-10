月底又有美國高官要來，美國國務院次卿凱克拉奇（Keith Krach）預計於17日至19日訪台，一團共6人，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該團來台前必須檢附三天內核酸檢驗陰性證明，抵台後當天進行採檢，他強調，因為停留三天以內，所以只需要採檢一次即可。

根據媒體報導，美國國務院次卿凱克拉奇來台將主持「台美經濟與商業對話」（US-Taiwan Economic and Commercial Dialogue）。美國國務次卿（Under Secretary），地位僅次於國務卿（Secretary）與副國務卿（Deputy Secretary），是美國國務院第3高官。在美國國務院底下，國務次卿共6人，預計17日抵台，19日返台。

莊人祥表示，美國國務院次卿相關防疫措施和上次阿札爾部長來很類似，來的七天之前會做自主健康管理，上機前三天要接受核酸檢測，檢驗陰性，抵台後當天要在台灣在做一次採檢。抵台後，會安排入住防檢疫合格的飯店，並指定樓層住宿。

莊人祥強調，團員外交部和ＡＩＴ所有接觸該團的人員都會全程配帶口照，用餐座位與會議座位安排都會事先探勘，都會有距離隔板等措施來做，避免有其他民眾靠近團員的機會。

但相較於上次捷克團來共採檢3次，莊人祥表示，採檢幾次與待在台灣長短有關，若三天之內就不用再採驗一次。

(中時 )