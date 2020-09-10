汎德永業(2247)於今（10）日召開上市前業績發表會，預計將於10月掛牌上市。汎德永業已連續六年獲利逾1個股本，今年上半年繳出每股稅後盈餘（EPS）6.04元的近三年同期新高表現；9月起無缺車疑慮，且第四季旗下三大品牌計有8款新車發表，加上Porsche（保時捷）首款純電動車Taycan將開賣，下半年成長動能無虞。

汎德永業的主要業務為BMW、MINI 與Porsche（保時捷）豪華進口車的銷售與維修保養業務，公司在國內豪華進口車市場已累積逾40年專業經驗，其中BMW的新車銷售數占國內整體市場逾5成，Porsche與MINI分別囊括國內85%與80%的佔有率，近幾年隨著新車銷售累積數量的攀升，加上完善的零售與維修保養經銷據點服務顧客，高毛利的維修保養業務已達整體營收比重逾1成，呈現逐年穩定成長。

受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線漸臻完整齊全，帶動新車銷售力道強勁，以及維修保養業務穩定成長，汎德永業上半年稅後淨利4.3億元，每股稅後盈餘（EPS）6.04元，與去年同期相較均成長48.77％，為近三年最佳表現。

展望下半年，在歐洲車廠已全面復工下，9月起缺車疑慮可望完全消除，且汎德永業旗下銷售品牌BMW、MINI 與Porsche於年底前將陸續推出新車改款上市，第四季銷售成長動能強勁，可望帶動今年年底、明年初的新一波交車熱潮，預期對公司搶攻國內豪華車市場占有率產生全面性的助益。

汎德永業表示，由於各國對於環保法規的要求逐年提高，預期符合新世代環保需求的電動車勢將逐漸成為汽車產業的主流，公司也看好國內電動車市場前景，Porsche首款純電動車Taycan今年第四季在台開賣後，後續亦將持續引進BMW及Porsche品牌能源車與智能車。

(時報資訊)