南韓政府正在研擬第四次追加預算案，其中有約66億美元將用於援助小型商業和商家，它們在新冠疫情期間因社交限制規定而面臨關閉命運。

南韓總統文在寅周四在緊急經濟會議中指出，有7.8兆韓元(約65.8億美元)的新增支出將用於協助小型商業和家戶。

提交國會的新預算有3.2兆韓元將以現金支付給小型商業，1.4兆韓元將用於支援尋找工作的失業者。另外，每位13歲以上的韓國公民將獲得行動電話帳單補助。

第四次追加預算案總計為277兆韓元(約2336億美元)，為防止經濟進一步的倒退。

南韓本為防疫國家中的模範，但八月中旬首爾教會爆發群聚感染，使得大首爾地區再次祭出嚴格社交管制，中學以下學校關閉，夜店和酒吧等熱點關閉，餐廳晚上九點後停業，此亦引發連串政治爭辯。八月底以來的社交管制讓許多小型商家出現倒閉潮。

南韓統計局數據指出，自營的商家在七月減少了12.8萬家，來到555萬家，為自2009年最大的年比下降。

南韓的新近社交管制措施已見成效，週四新報155名確診者，約百名發生在首都圈，但每日新增數已低於八月底的連日逾400名。

(時報資訊)